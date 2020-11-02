مكة.. مصادرات وإتلاف في حملة "مكافحة الغسيل العشوائي للسيارات"

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فيما أكّدت بلدية العمرة الفرعية الاستمرار ميدانياً ودعت إلى التعاون والإبلاغ

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة مكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات بعدة مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 40 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يوجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بالقرب من المراكز التجارية والمجمعات بالمنطقة، مؤكداً أن البلدية حريصة على تسخير كل الإمكانات الآلية والبشرية والخدمات المساندة لها، لإظهار العاصمة المقدّسة بالمظهر اللائق، وللوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي.

وأكد "قدح"؛ استمرار الحملات الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي المشوهة للمظهر الحضاري، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أيّ مخالفة وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات (940).أمانة العاصمة المقدسة