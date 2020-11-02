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"السيف" إلى رتبة أستاذ بقسم هندسة النظم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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"السيف" إلى رتبة أستاذ بقسم هندسة النظم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن "السيف" إلى رتبة أستاذ بقسم هندسة النظم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

صدرت موافقة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، على ترقية الدكتور عبدالواحد بن عبدالعزيز السيف إلى رتبة أستاذ في قسم هندسة النظم بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

والدكتور السيف حاصل على الدكتوراه في هندسة التحكم والأساليب من جامعة ليستر في بريطانيا، وشارك في عدد من براءات الاختراع، وعضو في عدد من اللجان الدائمة والبحثية في الجامعة، كما مثّل الجامعة في عدد من المحافل العربية والدولية، وشارك في عدد من المؤتمرات، ونشر أكثر من ٨٠ بحثًا في مجلات علمية ومؤتمرات محكمة. كما تم تكريمه مؤخرًا من الجامعة، على خدماته التي امتدت 40 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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