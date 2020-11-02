أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى خيبر العام خلال شهر

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100 عملية من العمليات الجراحية العامة و85 عملية لليوم الواحد

قدّم مستشفى خيبر العام في المدينة المنوّرة، الخدمات الصحية لأكثر من 6000 مستفيد، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2020، حيث أستقبل قسم الطوارئ 5440 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية 1045 مراجعاً في عديد من العيادات التخصصية الطبية.

كما تم إجراء أكثر من 100 عملية من العمليات الجراحية العامة و85 عملية جراحية لليوم الواحد، وكذلك تم تنويم 199 مريضاً، فيما أجريت عمليتان للعيون، إضافةً إلى عمل 432 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى.مستشفى خيبر العام