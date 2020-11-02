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"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:35 صباحاً
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 04:18 صباحاً
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"
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الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف
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الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات
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الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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بلاقيود مع مريم الصادق المهدي نائبة حزب الأمة القومي للعلاقات الخارجية والاتصال السياسي
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 02 نوفمبر 2020 10:25 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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