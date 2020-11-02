أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

طريقة مبتكرة لفهم وظائف الحبل الشوكي لأول مرة

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الانتخابات الأمريكية 2020: متى سنعرف الفائز؟

الانتخابات الأمريكية 2020: متى سنعرف الفائز؟

لمن يصوت العرب الأمريكيين في انتخابات 2020؟ | نقطة حوار

لمن يصوت العرب الأمريكيين في انتخابات 2020؟ | نقطة حوار

الانتخابات الامريكية: ايران تراقب بدقة

الانتخابات الامريكية: ايران تراقب بدقة

استفتاء الجزائر: مشاركة محدودة تثير تساؤلات بشأن ملامح المشهد السياسي

استفتاء الجزائر: مشاركة محدودة تثير تساؤلات بشأن ملامح المشهد السياسي

شبكة عيون الإخبارية