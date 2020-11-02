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الأولى.. عملية دقيقة بـ"الدواسر العام" تنقذ مريضًا من التنميل وآلام الأطراف

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تَزَحزحٌ فقاري مع كسر تحلليٍّ بعنق الفقرة القطنية ضَغَط على جذور العصب النسئ

الأولى.. عملية دقيقة بـ

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام، في إجراء أول عملية نوعية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا، كان يعاني من ألم شديد مزمن بأسفل الظهر ممتد للأطراف السفلية مع تنميل شديد مع المشي.

وتفصيلًا، أوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد علي حمزة، أنه بعد نظر الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي للمريض، تَبَيّن وجود تزحزح فقاري قطني مع كسر تحللي بعنق الفقرة القطنية الرابعة؛ مما أدى إلى ضغط شديد على جذور العصب النسئ بالطرفين الأيمن والأيسر.

وأضاف: "أجرينا العملية الجراحية وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح واستطاع المريض ولأول مرة منذ عامين المشي والحركة بدون ألم أو تنميل بالأطراف السفلية؛ حيث تم خلالها تثبيت الفقرات القطنية بواسطة مسامير تيتانيوم، مع تركيب قفص تيتانيوم (ألمانية الصنع)؛ بهدف رفع الضغط عن جذور الأعصاب وتوسيع القناة العصبية القطنية وتوسيع مخارج جذور الأعصاب".

من جانبه، قال مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة أخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذا النجاح في إجراء تلك العمليات النوعية يأتي -بفضل الله- ثم التطور الذي يشهده المستشفى في الفترة الأخيرة باستقطاب الطواقم الطبية المتميزة، والذين يسهمون مع زملائهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة وإجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة.

وقدّم شكره لمدير إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة منطقة الرياض الأخصائي صالح بن عبدالله آل غانم، على دعمه بالتعاقد مع الأطباء ذوي التخصصات النادرة وذوي الكفاءة العالية، منوهًا بدعم المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني لتطوير الخدمات الصحية بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.

فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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