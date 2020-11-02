تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 07:35 صباحاً
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 04:18 صباحاً
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات
-
الخميس 05 نوفمبر 2020 03:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
وكيل النقابة العامة للمعلمين يعلق على حزمة زيادات المعلمين: رئيس الجمهورية هو أول من اهتم بالمعلم
مصر
CBC Egypt
الاثنين 02 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
56
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: هناك 40 ولاية لا يستطيع المجمع الانتخابي الاختلاف عليها | من مصر
CBC Egypt
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 10:32 صباحاً
من مصر | حلقة خاصة لمناقشة مشاهد الانتخابات الرئاسية الامريكية (حلقة كاملة)
CBC Egypt
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
في حالة خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية.. هل من الممكن ألا يعترف بالنتيجة؟ | من مصر
CBC Egypt
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
دونالد ترامب.. الثري الأمريكي الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية | من مصر
CBC Egypt
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
السابق
افتتاح المكتب الجديد لشركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة في مدينة الشيخ زايد- مصر
التالى
موجز ألاخبار| الرئيس السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان و عدد من المشروعات في شرم الشيخ
Tweets by @3yonNews