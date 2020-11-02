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"حادث سير" مروع بمصر.. 58 ثانية أدمت القلوب

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فيديو "حادث سير" مروع بمصر.. 58 ثانية أدمت القلوب "حادث سير" مروع بمصر.. 58 ثانية أدمت القلوب
أسفر عن سقوط 18 ضحية بينهم أطفال

فيديو

خلال 58 ثانية صباح الأحد، تَحَول حادث سير أعلى كوبري أبو صير بمركز البدرشين جنوبي الجيزة بمصر، إلى كابوس، بعد أن اكتسى المكان بدماء الضحايا بين وفيات ومصابين.

ورصدت كاميرات المراقبة، سيارة "فان" صغيرة "فضية اللون" كانت تسير بسرعة هادئة وتحمل مجموعة من الأطفال في طريقهم إلى معهد أزهري بالبدرشين؛ فيما كانت هناك سيارة نقل ثقيل مخصصة لنقل القمامة في طريقها إلى نفس الشارع.

ومع هدوء حركة السير في الموقع؛ تفاجأ الجميع بسيارة ميكروباص "بيضاء اللون" تسير بسرعة فائقة لتصطدم بسيارة الأطفال، التي انحصرت بينها وبين سيارة النقل الثقيل؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وتحولت السيارة الصغيرة إلى قطعة خردة تسيل منها الدماء وتهشم الجزء الأمامي للميكروباص، ولم تتأثر سيارة النقل الثقيل؛ فيما هرع المارة وأصحاب المحلات التجارية لإنقاذ الضحايا؛ وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

وأسفر الحادث المروع عن سقوط 18 ضحية، بوفاة 7 حالات و11 مصابًا بينهم أطفال؛ فيما تم القبض على سائقي الميكروباص وسيارة النقل الثقيل.

وأمرت النيابة المصرية بتسليم جثث الضحايا لذويهم، وصرحت بالدفن، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية، وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث الحقيقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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