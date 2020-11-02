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توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي

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توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي
فيما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر لمواجهة التضخم

توتر ومزيد من الضعف.. الدولار يسحب الليرة التركية إلى مستوى قياسي

حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين؛ في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم، وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم كؤود في خانة العشرات.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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