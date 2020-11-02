أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعاملات الإثنين.. انخفاض النفط بأكثر من 3 %

Print
تعاملات الإثنين.. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3 % تعاملات الإثنين.. انخفاض النفط بأكثر من 3 %
وسط متابعة تداعيات الإغلاق في أوروبا بسبب تفشي "كورونا"

تعاملات الإثنين.. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3 %

تراجعت النفط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، وسط متابعة تداعيات إجراءات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة تفشي "كورونا" على مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب إجراء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة غداً.

في الوقت نفسه كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي "كاسين" لدى الصين لسادس شهر على التوالي ولأعلى مستوى منذ يناير 2011 خلال أكتوبر عند 53.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.2%، إلى 36.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% مسجلة 34.49 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع إجمالي منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالي خلال أكتوبر.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 4/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 4/11/2020

أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه

أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض بعد إعلان ترامب الاستباقي عن فوزه

تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع

تعاملات الأربعاء.. الانتخابات الأمريكية تدفع أسعار النفط للارتفاع

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 3/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 3/11/2020

شبكة عيون الإخبارية