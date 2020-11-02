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دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم

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دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم
بمعدل 20 في المائة مقارنة بما يصل إلى 1.3 في المئة لدى بقية المجتمع

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم

توصلت دراسة جديدة إلى أن العاملين في متاجر البقالة معرّضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 20 ضعفاً مقارنة بعموم بقية الفئات، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد الباحثون معدل إصابة بنسبة 20 في المائة مقارنة بمعدل يصل إلى 1.3 في المئة لدى بقية أفراد المجتمع، في أحد المتاجر في بوسطن.

ولم تظهر أي أعراض مثل الحمّى أو السعال أو ضيق التنفس على أغلبية الموظفين.

علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين تعاملوا مباشرة مع العملاء، مثل الصرّافين، كانوا أكثر عرضة للإصابة بخمس مرات مقارنة بمَن يعملون في أقسام الأخرى.

ويقول الفريق من كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إن النتائج تشير إلى أن هؤلاء العمال يمكن أن يكونوا ناشرين فائقين للعدوى دون معرفة ذلك. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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