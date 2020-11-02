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كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027

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كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027
خلال الـ 24 ساعة الماضية.. روبرت كوخ: بلغت الوفيات 10.530 حالة وفاة

كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45.230 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و496 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.229.313 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.607 حالات وفاة.

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12.097 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 545.027 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.530 حالة وفاة.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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