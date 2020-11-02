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لهذا السبب.. يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات"

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لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" لهذا السبب.. يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات"
نحو 400 فرد سيحضرونه بعد الخضوع لفحص كورونا

لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ

قال مسؤول أميركي، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ؛ سيقيم حفل ليلة الانتخابات، مساء الثلاثاء، في البيت الأبيض، بدلاً من أحد الفنادق التي يمتلكها.

وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل، بعد الخضوع لفحص المستجد.

ووفق "سكاي نيوز" كان الحفل مقرراً بفندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن، على بُعد بنايات معدودة من البيت الأبيض، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الجمعة، أن الرئيس الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضّل متابعة النتائج من مقر الحكم.جو بايدن دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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