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استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

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استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها
محللون: لا بد من إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ البلاد المتعثر

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

كشف استطلاع حديث للرأي في تركيا، عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مقابل ارتفاع شعبية كتل معارضة أخرى.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أوراسيا ريسيرش" ونشر نتائجه موقع "أحوال" الإخباري، فإن 32.5 بالمئة فقط من الناخبين سيصوّتون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أُجريت الانتخابات الآن.

في المقابل، قال 28.2 بالمئة إنهم سيدلون بأصواتهم لمصلحة حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيس في تركيا.

كما أشار الاستطلاع إلى أن تحالف الشعب، الذي يضم حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية، حصد 32.7 بالمئة من الأصوات، مقابل 32.2 بالمئة لمصلحة تحالف الأمة المعارض، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي.

ووفق "سكاي نيوز" من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تركيا عام 2023، لكن محللين يرون أن هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، منها: تشكيل أحزاب منافسة جديدة من قِبل شخصيات بارزة سابقة في حزب العدالة والتنمية، والاقتصاد المتعثر في البلاد، ودعوات التحالف الحاكم إلى تغيير قوانين الانتخابات.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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