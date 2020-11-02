بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة.. قُدّمت لهم بعض الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر

تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من الخارج، تستقبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المعتمرين القادمين من الخارج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ترحيباً وحفاوة بهم.

حيث يتم استقبالهم في المطار، وتقديم واجب الضيافة لهم وبعض الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم، من معقمات وكمامات، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك، إضافة إلى عددٍ من الكتيبات الإرشادية عن كيفية أداء المناسك وبعض التوجيهات والتعليمات فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المسجد الحرام.

تأتي هذه المبادرة وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بذل كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم، كما أكملت الرئاسة استعداداتها كافة لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثّفة تزامناً مع الزيادة المرتقبة للأعداد.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي