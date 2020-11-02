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مقدمة: يسر شركة الكابلات السعودية أن تعلن للمساهمين الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة اعتباراً من 14 يناير 2021م ولمدة ثلاث سنوات. وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وضوابط لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة المعتمدة من الجمعية العامة.

حيث سيجري التصويت بانتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

طريقة إستلام طلبات الترشيح:

شركة الكابلات السعودية

عناية لجنة الترشيحات والمكافآت/ إدارة شئون المساهمين

ص. ب. 4403 جدة 21491

البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

هاتف: 6087220 - 012 / 6087500 - 012

فاكس: 6352220 - 012 طريقة إستلام طلبات الترشيح

شروط الترشح:

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية (23) المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 27/04/1439هـ الموافق 14/01/2018م.

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال اللازم، بما يمكن من ممارسة مهام بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

1- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهل لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- عدم تدخل أعضاء مجلس الإدارة في ممارسة المهام والصلاحيات المحددة للإدارة التنفيذية للشركة.

3- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

4- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في إتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسرية العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

5- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

6- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوق عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

7- أن يكون هنالك على الأقل عضو ذو كفاءات إدارية ومهنية في مجال التصنيع والنشاط الذي تقوم به الشركة.

8- وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصية لجنة المكافآت والترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات (المادة ذات العلاقة).

المتطلبات النظامية:

1- ارفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني.

2- السيرة الذاتية

3- تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم 1 (مرفق)

4- تعبئة نموذج رقم 3 (ويمكن الحصول عليه عن طريق موقع هيئة السوق المالية الرابط):

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

5- تعبئة نموذج إخطار الترشيح (كما هو موضح في سياسات ومعايير العضوية)

6- يجب التأكد من تعبئة جميع البيانات في جميع النماذج المذكورة أعلاه.

في حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بيان يتضمن ما يلي (كما هو موضح أيضاً في سياسات ومعايير العضوية):

1- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الاجتماعات المنعقدة

2- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الاجتماعات المنعقدة

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. ولن يتم النظر فى الطلبات غير المكتملة.

مرفق معايير الترشح