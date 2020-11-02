نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

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قال: فعّلت الوزارة مختلف الأنظمة التقنية للتسهيل على الجميع أداء مناسكهم في ظل هذه الجائحة

أكّد نائب وزير الحج عبدالفتاح مشاط، أن المملكة استقبلت أول أفواج المعتمرين من الخارج وسط إجراءات احترازية واطمئنان.

وقال عبر حسابه في تويتر: أمن وأمان.. واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلت بلادنا الغالية أولى دفعات معتمري الخارج بعد توقف دام أشهراً بسبب كورونا.

وكان الفوج الأول من معتمري الخارج قد وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أمس، وكان في استقباله وزير الحج والعمرة، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور.

وأكّد مشاط؛ حرص الوزارة على تقيُّد المعتمرين بالإجراءات الوقائية؛ لتكفل لهم أداء المناسك في جو خالٍ من الأوبئة ونقل العدوى، مبيناً أن وزارة الحج والعمرة فعّلت مختلف الأنظمة التقنية للتسهيل على الجميع أداء مناسك العمرة في ظل هذه الجائحة، منها تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكّن الراغبين من أداء العمرة، وتنظيم أوقات ذلك، والتخطيط المسبق للرحلة، وحجز الخدمات الاختيارية بكل يُسر وسهولة، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ إذ يتيح التطبيق لضيوف الرحمن اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوافرة.