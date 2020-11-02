أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

Print
تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة.. قُدّمت لهم بعض الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر

بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من الخارج، تستقبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المعتمرين القادمين من الخارج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ترحيباً وحفاوة بهم.

حيث يتم استقبالهم في المطار، وتقديم واجب الضيافة لهم وبعض الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم، من معقمات وكمامات، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك، إضافة إلى عددٍ من الكتيبات الإرشادية عن كيفية أداء المناسك وبعض التوجيهات والتعليمات فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المسجد الحرام.

تأتي هذه المبادرة وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بذل كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم، كما أكملت الرئاسة استعداداتها كافة لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثّفة تزامناً مع الزيادة المرتقبة للأعداد.

بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا

كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

شبكة عيون الإخبارية