كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة

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97 حالة إضافية في كوريا الجنوبية و24 بالصين

سجّلت البرازيل 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و190 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26,732 إصابة.

وأوضحت الصحة الكورية أن من بين الـ97 إصابة جاءت 79 محلية و18 إصابة قادمين من الخارج.

الصين

سجّلت الصين، اليوم، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة الصينية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة ارتفع إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.البرازيل فيروس كورونا الجديد