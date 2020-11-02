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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل، وأجزاءٍ من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية