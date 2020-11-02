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إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف

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إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف
جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس

إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ1.78 مليون بينهم 1457764 حالة تعاف

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن عدد إصابات المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعاف.


وأشار المركز في بيانه إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية، فيما تعد منطقة جنوب إفريقيا من أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يتعلق بعدد الإصابات وعدد الوفيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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