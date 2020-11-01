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بهدفي شراحيلي و"بانيغا" .. الشباب يرسل النصر للمركز الـ14

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في ختام الجولة الثالثة من الدوري " رئاسة العشرين "

بهدفي شراحيلي و

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره النصر بنتيجة هدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الامير فيصل بنفهد بالرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

‏وكان زمن الشوط الاول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وغاب التهديف عن كلا المرميين حتى الدقيقة 55 حيث أحرز احمد شراحيل يهدف التقدم للشباب من رأسية سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 60 تمكن أيمن يحيى من إدراك هدف التعادل للنصر بعد تلقيه تمريرة مارتينيز ليستقبل الكرة ويودعها ،في شباك الشباب.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدا في الدقيقة 90+6 تمكن "بانيغا "من تحقيق هدف الفوز للشباب من ركلة جزاء ، ليحصد فريقه نقاط المباراة الثلاث ويقفز للمركز الرابع في سلم الترتيب ، وبقي النصر دون نقاط في المركز الـ14.

بهدفي شراحيلي و

بهدفي شراحيلي و

النصر الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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