أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة القصيم تطيح بـ15 شخصًا تورَّطوا بارتكاب جرائم سطو على محال وسرقة مركبات

Print
شرطة القصيم تطيح بـ15 شخصًا تورَّطوا بارتكاب جرائم سطو على محال وسرقة مركبات شرطة القصيم تطيح بـ15 شخصًا تورَّطوا بارتكاب جرائم سطو على محال وسرقة مركبات
اتخذوا من منطقة صحراوية وكرًا لجمع المسروقات وتفكيك السيارات قبل إعادة تصريفها

شرطة القصيم تطيح بـ15 شخصًا تورَّطوا بارتكاب جرائم سطو على محال وسرقة مركبات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على (15) شخصًا، منهم (13) مواطنًا، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحال التجارية وسرقة المركبات، واتخذوا من منطقة صحراوية خارج المحافظة وكرًا لجمع المسروقات وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها.

وأبان أنه جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا

كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

شبكة عيون الإخبارية