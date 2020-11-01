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اختتام بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عامًا في الخبر

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أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود

اختتام بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عامًا في الخبر

اختتمت أمس منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 17 عامًا "أولى بطولات الموسم الحالي"، وأقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر.

وحقّق إبراهيم الهديب المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحلّ محمد الدخيل (ثانيًا)، ومشعل الرشيد (ثالثًا)، ومهدي القروص في المركز الثالث مكرر، ونال عبد الله المنسف ذهبية سلاح السايبر، وحلّ محسن المطيري في المركز الثاني، وجاء زياد المطيري ثالثًا، فيما حقّق أحمد الفيحاني ذهبية سلاح الأبيه، وجاء فاضل الداوود في المركز الثاني، وحسن عابد (ثالثًا)، وشهيد العلق في المركز الثالث مكرر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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