الفايز : الخارجية تتابع اوضاع المواطنين الاردنيين في تركيا

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جى بي سي نيوز :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أن الوزارة تتابع من خلال السفارة الاردنية في أنقرة أوضاع المواطنين الأردنين في ولاية إزمير التركية اثر الانباء عن تعرض الولاية لزلزال هذا اليوم.

وأكد الفايز، أن السفارة الاردنية في أنقرة تواصلت على الفور مع السلطات المحلية، للإطمئنان على أوضاع المواطنين الأردنيين، والتي لم تبلغ عن إصابة أي مواطن أردني. ودعا الفايز المواطنين الأردنيين المقيمين في الولاية اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما دعا الفايز المواطنين الأردنيين للتواصل مع السفارة الاردنية في أنقرة أو وحدة مركز العمليات في الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من خلال أرقام الخط الساخن المعلن عنها على المواقع الرسمية للوزارة.