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شكك في دقة البيانات الرسمية.. مسؤول إيراني: معدل وفيات "كورونا" كارثي

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شكك في دقة البيانات الرسمية.. مسؤول إيراني: معدل وفيات "كورونا" كارثي شكك في دقة البيانات الرسمية.. مسؤول إيراني: معدل وفيات "كورونا" كارثي
أشار إلى أن العدد الحقيقي أعلى بثلاث مرات على الأقل من المعلن

شكك في دقة البيانات الرسمية.. مسؤول إيراني: معدل وفيات

شكك رئيس المجلس الطبي الإيراني محمد رضا ظفرغاندي، في دقة الحصيلة الرسمية، وحذر من أن إيران وصلت إلى "معدل وفيات كارثي"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم (الأحد).

وبين "ظفرغاندي" للوكالة أن العدد الرسمي للوفيات يعتمد فقط على عدد المرضى المسجلين، ومن خلال المسوحات الميدانية في المستشفيات والمقابر حصل مجلسنا على رقم أعلى بثلاث مرات على الأقل من عدد القتلى الرسمي، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن آلاف العاملين في مجال الصحة أصيبوا بالفيروس، وتوفي 300 منهم.

من ناحيتها ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة اليومية لوفيات الفيروس التاجي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 434 اليوم.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما السادات لاري، عبر التلفزيون الرسمي، أن عدد القتلى يصل إلى 35298 في الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 7719 حالة إلى 620491 حالة، وفقاً لـ"كورونا". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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