شاهد.. إزالة 39 بسطة مخالفة للأنظمة بسوق "المسترجعات" في الطائف

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ضبط 23 مخالفة متعلقة بعدم وجود تراخيص نظامية

أزالت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة للأسواق، والإدارة العامة للنظافة، عدد 39 بسطة عشوائية داخل سوق المسترجعات، تبيع الملابس المستعملة والجديدة والأدوات المنزلية والإكسسوارات وبسطات لتقديم الأطعمة، وغيرها من البسطات التي تعمل بشكلٍ مخالف للوائح والأنظمة البلدية، وذلك من خلال حملة ميدانية؛ حيث داهمت الفرق تلك البسطات وصادرت كامل محتوياتها، وأحالت العاملين بها إلى الجهات المختصة.

ومن خلال الحملة تم ضبط 23 مخالفة تتعلق بمزاولة النشاط دون وجود رخصة نظامية أو ممارسة نشاط مخالف لطبيعة ترخيص البلدية، وعرض البضائع خارج نطاق المحل؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يشار إلى أن الفرق التابعة لأمانة الطائف كانت قد رصدت تلك البسطات العشوائية والمخالفة داخل ساحات حراج المسترجعات بالطائف، وتعمُد العديد من المخالفين إلى إقامة بسطات عشوائية مخالفة في شوارع وساحات السوق؛ مما تسبب في تشويه المظهر العام، ومزاحمة المتسوقين، وتعطيل حركة المركبات والتحميل والتنزيل داخل السوق.