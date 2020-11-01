أخبار عاجلة

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سكني": زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات

Print
"سكني": زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات "سكني": زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات
التطبيق سجل زيارة 200 ألف مواطن للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

شهدت المنصّات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي، زيادة ملحوظة في زيارات المواطنين لمعرفة تفاصيل الخدمات والحلول السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتزامن مع إطلاق 8 مخططات سكنية جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وسجّل تطبيق سكني للأجهزة الذكية زيارة 200 ألف مواطن للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق لتسهيل التملك وتشمل المستشار العقاري، ومعاينة وحجز الأراضي والوحدات فورياً، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتصاميم الهندسية النموذجية للبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات، بمتوسط 28 ألف زيارة في اليوم؛ ويمكن تحميل تطبيق "سكني" للاستفادة من الخدمات التي يقدمها من خلال الرابطhttp://qrco.de/bbLCv7.

وتجاوز عدد الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 نحو 49 ألف مكالمة، وتفاعل موقع "سكني" مع 9200 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2360 اعتراضًا من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني، فيما تجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع 8050 استفساراً حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، والتي تشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" والبناء الذاتي).

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة التصاميم وبأسعار مناسبة لتلبية رغبات الأسر كافة، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

سكني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية

غداً.. السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

شبكة عيون الإخبارية