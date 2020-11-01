أخبار عاجلة

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

Print
نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية

نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

نجح فريق طبى ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في التعامل مع حالة عالية الخطورة تمثلت في ولادة سيدة تزن 200 كجم.

وكانت الحالة قد حولت من أحد المستشفيات الطرفية؛ حيث تعاني امرأة في بدايات العقد الرابع من عمرها من سمنة مفرطة جدًّا ويبلغ وزنها نحو 200 كجم، وكانت في الحمل الأول لها وفي الشهر التاسع وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية.

الحالة تم إدخالها التنويم في قسم العناية الوسيطة بالبرج لمدة أربعة أيام، وأجريت الاستشارات الطبية من التخصصات الأخرى حسب ما تتطلب الحالة، وتم إعطاء المريضة فرصة الولادة الطبيعية لخطورة العملية الجراحية عليها، ولكن لم يحدث تقدم في سير الولادة الطبيعية.

ومع عدم انتظام معدل ضغط الدم تم اللجوء إلى إجراء عملية قيصرية بواسطة ثلاثة استشاريين بوجود استشاري التخدير؛ حيث تعد من أصعب العمليات الجراحية نسبةً للسمنة المفرطة.

وجرى فتح البطن في الجزء العلوي أعلى منطقة السرة، حتى يتسنّى الوصول إلى الرحم ولتجنب مضاعفات ما بعد العملية، وتمت ولادة أنثى وبحالة مستقرة، وتنويمها بعناية حديثي الولادة للملاحظة.

وبيّن الفريق الطبي المعالج أن المريضة الآن في وضعٍ صحي مستقر، ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

شبكة عيون الإخبارية