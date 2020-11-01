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أراد أن يصبح مليارديرًا دون عمل.. خدعة "مصباح علاء الدين" تضرب هنديًا

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أراد أن يصبح مليارديرًا دون عمل.. خدعة "مصباح علاء الدين" تضرب هنديًا أراد أن يصبح مليارديرًا دون عمل.. خدعة "مصباح علاء الدين" تضرب هنديًا
قال: جعلوني أشاهد "الجن الوهمي".. فدفعت ربع مليون دولار

أراد أن يصبح مليارديرًا دون عمل.. خدعة

في واقعة احتيال خطيرة دافعها الطمع، خرج "مصباح علاء الدين السحري" من كتب التراث إلى الواقع في الهند، بعدما دفع طبيب هندي أكثر من ربع مليون دولار أميركي ثمنًا للمصباح، من أجل تحقيق أمنياته ولكي يصبح مليارديرًا دون أن يواصل عمله.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن وسائل إعلام هندية، أن رجلين زعما أنهما "ساحران" وباعا للطبيب لايك خان الذي عاد لتوه إلى الهند من لندن مصباح علاء الدين السحري مقابل 300 ألف دولار تقريبًا، على وعد بأن يلبي جميع رغباته دون الحاجة إلى عمل، ويصبح مليارديرًا.

ووقع حادث النصب في مدينة ميروت شمال الهند، حيث أبلغ الضحية، الدكتور خان، الشرطة عندما أدرك أنه تعرض للخداع، وقدم شكوى ضد الرجلين.

وبحسب زعم الطبيب، فإن الساحرين جعلانه يرى "الجن" يظهر من المصباح السحري، لكن في كل مرة كان يطلب فيها أخذ المصباح إلى المنزل، يرفض الساحران بحجة أنه قد يسبب له الأذى.

ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن الجن المزعوم هو زوج لمريضة تُدعى سامينا زارت الطبيب خان عام 2018 لإجراء عملية جراحية، ثم تكررت زياراتها من أجل متابعة ما بعد الجراحة.

وزعم خان أنه التقى بالشبح، واسمه إسلام الدين، وأن الساحرين وعداه بأن يصبح مليارديرًا ويمتلك قوى سحرية، من خلال المصباح السحري.

كما يدعي خان أن المتهمين كانا يجعلانه في كثير من الأحيان يرى "الجن" يظهر من "المصباح السحري". ومع ذلك، أدرك لاحقًا خداعه، وأن "الجن" كان في الواقع زوج سامينا، وهو عضو شريك للمحتالين.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما يستمر البحث عن "الجن الوهمي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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