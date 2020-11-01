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متحدث "الصحة": التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا

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متحدث "الصحة": التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا متحدث "الصحة": التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا
"العبدالعالي" دعا إلى الإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية

متحدث

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا.

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا يزال تسجيل الحالات يزداد حول العالم، وعدم تقيد المجتمعات تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة #كورونا.

وطالب متحدث "الصحة" بالمبادرة بالإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم 940.

وقال "العبدالعالي": بادر بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937 وبادر بالإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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