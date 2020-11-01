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تركيا تواصل استفزازاتها.. وتمدد مهمة سفينة التنقيب في شرق المتوسط

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تركيا تواصل استفزازاتها.. وتمدد مهمة سفينة التنقيب في شرق المتوسط تركيا تواصل استفزازاتها.. وتمدد مهمة سفينة التنقيب في شرق المتوسط
اليونان احتجت على النشاط غير القانون لأنقرة

تركيا تواصل استفزازاتها.. وتمدد مهمة سفينة التنقيب في شرق المتوسط

مدّدت تركيا مرة جديدة اليوم (الأحد)، مهمة سفينة التنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـنشاط غير قانوني.

وذكرت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الانذارات البحري "نافتيكس"، أن سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) في استمرار لاستفزازاتها بالمنطقة.

وأعقب الإعلان إظهار تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة بعدما ضربهما زلزال، وفقا لـ"فرانس 24".

وأثار إرسال السفينة الذي أصبح رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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