"أيتام تبوك" توزع ١٠٣ أجهزة حاسب آلي لخدمة الطلاب في التعليم عن بُعد

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دعت الجميع لمساندتها ودعمها في التبرعات العينية لخدمة المستفيدين

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك عدد ١٠٣ أجهزة حاسب آلي متنوع ما بين مكتبي ومحمول للأيتام مستفيدي الجمعية (الأكثر احتياجًا).

وأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام مشروعها تزامنًا مع بدء العام الدراسي بنظام التعليم عن بُعد.

ودعت الجمعية الجميع لمشاركتها في هذا المشروع، من خلال التبرع العيني بأجهزة الحاسب الآلي المكتبي أو المحمول أو الأجهزة الذكية اللوحية.

وقدّمت الشكر الجزيل لشركاء النجاح في المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تم فيها توزيع ١٠٣ أجهزة، على جهودهم في التنسيق والدعم الفني لمواءمة الأجهزة لاحتياجات تعليم الطلبة عن بُعد.