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.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في

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مخصصة لرعاية مرضى كورونا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

كشف شريط مروع لحظة وقوع انفجار ضخم في محطة للأوكسجين بمستشفى مدينة تشيليابنسك الروسية أمس السبت، وهي المستشفى المخصصة لرعاية مرضى كورونا المستجد بالمدينة.

وحسب موقع " اليوم"؛ فقد اندلع حريق بمحطة الأوكسجين بالمستشفى الساعة 11.34 صباح أمس السبت؛ مما أدى إلى انفجارها، دون وقوع ضحايا.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام روسية لحظة وقوع الانفجار أثناء محاولة إطفاء حريق بالمحطة.

وحسب موقع "74 رو" الروسي؛ فقد تم نقل حوالى 150 مريض كورونا في المستشفى إلى بعض المراكز المؤقتة.

وأعلن حاكم منطقة تشيليابينسك حالة الطوارئ فيها.

وباشر مكتب المدعي العام المحلي التحقيق في الحادث؛ حيث فتح قضية جنائية متهمًا إدارة المستشفى بالإهمال.

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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