خلال أكتوبر الماضي.. الهلال الأحمر بالشرقية يستقبل 6412 بلاغًا

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الغامدي: بلغت الوفيات نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 123 حالة وفاة

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي، 6412 بلاغًا إسعافيًّا؛ منها 334 بلاغًا عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن الفِرَق الطبية الإسعافية بالفرع قدمت الخدمة لـ6398 حالة إسعافية منها 768 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و88 حالة ناتجة عن حوادث دهس، و123 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و1867 حالة مرضية عادية، و537 حالة مرض مُعدٍ، و352 حالة سقوط، و129 حالة نتجت عن حرائق، و5 حالات غرق، و33 حالة احتجاز، و3 حالات بتر، و17 حالة نتيجة حروق، و5 حالات ناتجة عن اختناق، و115 حالة أزمة قلبية، و210 حالات غيبوبة، و666 حالة إغماء، و508 حالات أزمة تنفسية، و83 حالة نزيف، و24 حالة ولادة، و8 حالات تسمم بالابتلاع، و4 حالات تسمم باللدغ، و10 حالات إصابة عمل، و83 حالة توقف قلب وتنفس، و7 حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة، و3 حالات تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، و4 حالات صعق كهربائي، وحالة ضربة شمس، و33 حالة اشتباه جلطة دماغية، و3 حالات نتيجة تسرب غاز، وحالة إجهاد حراري، و19 حالة نتيجة انهيار مبانٍ، و3 حالات بتر، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وأضاف الغامدي، أن الفِرَق الطبية أسعفت 3388 حالة، ونقلت للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، و2887 حالة أسعفت بالموقع، وبلغت الوفيات نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 123 حالة وفاة "رحمهم الله"؛ داعيًّا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفِرَق الإسعافية، متمنيًّا منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يُعيقوا تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم والقيام بواجبهم الإنساني.هيئة الهلال الأحمر السعودي