أخبار عاجلة

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جراحة الـ 12 ساعة" تُنقذ قلب مريضة بجازان من "ورم الـ 9 سم"

Print
"جراحة الـ 12 ساعة" تُنقذ قلب مريضة بجازان من "ورم الـ 9 سم" "جراحة الـ 12 ساعة" تُنقذ قلب مريضة بجازان من "ورم الـ 9 سم"
داخل الأذين ممتد للوريد الأجوف مع ارتجاع بالصمام ثلاثي الشرفات

نجح -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في جراحات القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في استئصال ورم داخل الأذين الأيمن لقلب مريضة؛ حيث كشفت الفحوصات والتحاليل الطبية عن وجود الورم داخل الأذين الأيمن متصل بالحاجز الأذيني ممتد إلى الوريد الأجوف السفلي مع ارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات.

وخضعت المريضة لعملية قلب مفتوح عاجلة لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه 8 × 9 سنتيمترات وإصلاح الجدار الأذيني والصمام الثلاثي الشرفات، والوريد الأجوف السفلي، في عملية استغرقت 12 ساعة، بعدها نقلت المريضة إلى العناية المركّزة؛ ثم إلى الجناح الطبي بعد تماثلها للشفاء والاستقرار، بحمد الله.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

شبكة عيون الإخبارية