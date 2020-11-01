مسابقة البريد السعودي "خلي طابعك.. طابعنا" تفتح آفاقاً واعدة أمام المبدعين

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شهدت إقبالاً جماهيرياً وتفاعلاً فنياً كبيراً من عديد من التشكيليين

في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة البريد السعودي بالتزامن مع رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين (G20) أطلقت مؤسسة البريد مسابقة "خلّي طابعك.. طابعنا" لتصميم طابع مجموعة العشرين، للاحتفاء الرمزي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي المنعقد للمرة الأولى على أرض المملكة يومي 21 - 22 نوفمبر 2020م.

وكانت مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" بفئاتها الأربع: فئة تمكين الانسان، وفئة الحفاظ على كوكب الأرض، وفئة تشكيل آفاق جديدة، وفئة اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، قد شهدت إقبالاً جماهيرياً وتفاعلاً فنياً كبيراً من قِبل عديد من التشكيليين في المملكة، حيث عكست الطوابع جملة من المرتكزات الوطنية والمعطيات التنموية الرائدة التي تشهدها بلادنا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، وبما ينسجم وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ورصدت مؤسسة البريد السعودي لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" التي أطلقتها أواسط شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة شهرين، جائزة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي، بواقع 10 آلاف ريال سعودي لكل فائز في أيّ من قطاعاتها، فيما رأت اللجنة استبعاد الجائزة الرابعة لعدم مطابقة الشروط لأيّ من المتسابقين، وتم اعتماد الطابع الرابع من اللجنة، وهو عبارة عن دمج للمشاركات الثلاث الفائزة.

وتعزو مؤسسة البريد السعودي سر الإقبال الكبير الذي شهدته مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" للمرونة القصوى التي تحلت بها آلية الاشتراك الإلكتروني في المسابقة، والتي خولت عديداً من المشتركين حول المملكة للتنافس في جوائزها القيمة، هذا إلى جانب الطابع الاحتفالي التشويقي الخاص والمميز للمسابقة، الذي سُيعلن من خلاله أسماء الفائزين الثلاثة على مستوى المملكة، مع التعرف على أبرز الدوافع الملهمة التي قادتهم نحو تصاميمهم المبدعة تلك.

في سياق متصل، أوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الطوابع الفائزة في مسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية، الأمر الذي يشكل ميزة إضافية للمسابقة تتواكب وأهمية الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز الذي تشهده المملكة للمرة الأولى على أراضيها.

هذا إلى جانب الطابع التذكاري للمناسبة الذي ستتسم به الطوابع الثلاثة الفائزة، بما يجعلها متاحة أمام الجمهور عبر مختلف منافذ البيع الرسمية في المملكة على هيئة تذكارات رسمية تؤرخ للحدث الاقتصادي الأهم الذي ستشهده البلاد خلال الأيام القلائل المقبلة.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي منذ تأسيسها عام 1926م، أصدرت حتى هذه اللحظة أكثر من 400 طابع بريدي للمناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

يُذكر أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين كانت قد بدأت مطلع شهر ديسمبر عام 2019م وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، حيث تعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.البريد السعودي