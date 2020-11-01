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شاهد.. إشعار إزالة لـ9 مبانٍ يُخشى سقوطها بمكة

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جهود لبلدية الشوقية لمكافحة التشوه.. والمهلة أسبوعان

شاهد.. إشعار إزالة لـ9 مبانٍ يُخشى سقوطها بمكة

قامت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بإشعار ملاك المباني المهجورة في نطاقها الإشرافي والتي يخشى سقوطها، بمراجعة البلدية وذلك خلال مدة أسبوعين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم؛ حيث تم إشعار 9 مبانٍ عن طريق وضع الملصقات التحذيرية على جدرانها، بعد معاينتها المبدئية من قِبَل المختصين بالبلدية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيالها؛ وذلك في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ودرء أخطار المباني المهجورة عن المجاورين.

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، ضرورة تجاوب أصحاب المباني المهجورة، وسرعة التوجه إلى البلدية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم؛ مشيرًا إلى حصر وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، التي تمثل خطرًا بيئيًّا وصحيًّا على سكان المنطقة، وفي حال عدم الالتزام بالمراجعة؛ تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات النظامية بعد انتهاء المهلة، ومنها إزالة المباني التي تشكل خطورة، وفرض تكلفة الهدم والإزالة على أصحابها.

شاهد.. إشعار إزالة لـ9 مبانٍ يُخشى سقوطها بمكة

شاهد.. إشعار إزالة لـ9 مبانٍ يُخشى سقوطها بمكة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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