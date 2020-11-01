أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل "صفر" إصابات "كورونا"

Print
لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل "صفر" إصابات "كورونا" لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل "صفر" إصابات "كورونا"
ما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي

لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل

أعلن مسؤولو الصحة في أستراليا اليوم الأحد، عدم تسجيل البلاد لأي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 أشهر؛ مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الصحة، غريغ هانت؛ وفق "سكاي نيوز عربية" إنه مع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في بقية أنحاء البلاد؛ فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو، ووجّه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عمومًا.

ولم تسجل أستراليا منذ بدء الجائحة سوى ما يزيد قليلًا على 27500 إصابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مسارعتها بإغلاق الحدود الدولية، وفرض قيود التباعد الاجتماعي، وإجراء الفحوص وتعقب المخالطين على نطاق واسع. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

شبكة عيون الإخبارية