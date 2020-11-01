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كورونا يفتك بمستشفيات 14 دولة.. كارثة على أبواب أوروبا

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كورونا يفتك بمستشفيات 14 دولة.. كارثة على أبواب أوروبا كورونا يفتك بمستشفيات 14 دولة.. كارثة على أبواب أوروبا
التشيك الأكثر تضررًا في خريطة الأسبوع مع بدء موجة التفشي الثانية

كورونا يفتك بمستشفيات 14 دولة.. كارثة على أبواب أوروبا

سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رقمًا قياسيًّا في 14 دولة أوروبية على الأقل هذا الأسبوع، مع بدء موجة التفشي الثانية؛ وفق إحصاء لـ"فرانس برس" يستند إلى أرقام رسمية.

والبلدان الأكثر تضررًا هي الجمهورية التشيكية؛ حيث بلغت حالات العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة، تليها رومانيا بـ57 وبلجيكا بـ51 وبولندا بـ39.

وتستند هذه الأرقام إلى المعلومات الواردة من المستشفيات في 35 من 52 دولة أوروبية، بينها معظم الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

وبالإجمال، يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب بالفيروس في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.

ووفق "سكاي نيوز" فإن البلدان التي سجلت أكبر زيادة هي صربيا؛ حيث ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بنسبة 97%، وبلجيكا بنسبة 81%، والنمسا 69%، وإيطاليا 65%.

والدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في عدد الخاضعين للعلاج هي الجبل الأسود، بعد ارتفاع سابق.

من جانبه، قال كبير أطباء إنجلترا، كريس ويتي: إن جهاز الخدمة الصحية في إنجلترا كان سيواجه مشكلة غير عادية في ديسمبر مع وفاة أعداد كبيرة جراء مرض كوفيد-19، إذا لم يتم فرض العزل العام الجديد الذي تم الإعلان عنه، أمس السبت.

وقال في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه إذا لم نتحرك الآن؛ فإن احتمالات تعرض جهاز الخدمة الصحية لمشكلات غير عادية في ديسمبر؛ ستكون مرتفعة للغاية.

وتابع: "لذا فإن هذا الإجراء يحاول إلى حد ما التأكد من أن جهاز الخدمة الصحية لن يواجه في شهر ديسمبر وضعًا مستحيلًا، مع وجود أعداد كبيرة من المصابين ووفاة أعداد كبيرة".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: إن احتمال توافر لقاح في الربع الأول من عام 2021؛ يعطي سببًا للتفاؤل بأن الربيع سيكون أفضل بعد إعلانه فرض عزل عام جديد في إنجلترا حتى ديسمبر.

وأضاف "جونسون": "أشعر بالتفاؤل بأن الأمر سيكون مختلفًا تمامًا وأفضل بحلول الربيع؛ ليس فقط لأنه سيكون لدينا أدوية وعلاجات أفضل من أي وقت مضى، والأمل الواقعي بوجود لقاح في الربع الأول من العام المقبل". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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