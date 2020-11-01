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"" يكشف لأنصاره: هنا سأقضي ليلة ما بعد الانتخابات

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"ترامب" يكشف لأنصاره: هنا سأقضي ليلة ما بعد الانتخابات "" يكشف لأنصاره: هنا سأقضي ليلة ما بعد الانتخابات
يخوض سباقًا ضد منافسه الديمقراطي "بايدن".. "الثلاثاء موعدنا"

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ، عن عزمه تنظيم تجمع مع أنصاره، في الليلة التي تلي الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد: "ربما تتنقلون بين البيت الأبيض وفندق ترامب؛ لأنه كما تعلمون هناك قيود على عدد الضيوف في الفندق، وهذا أمر محزن".

وفي وقت سابق -بحسب " اليوم"- أرسل مقر حملة ترامب الانتخابية، دعوات للمتبرعين لحملته، لحضور حفل ليلي في الفندق الذي يحمل اسمه.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، قد يتعين نقل الحدث إلى البيت الأبيض؛ نظرًا للقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويخوض ترامب سباقًا انتخابيًّا ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وسيكون يوم 3 نوفمبر فاصلًا لهذا السباق.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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