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أمطار رعدية على العاصمة المقدّسة والجموم و"مدني مكة" تدعو للحذر

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أمطار رعدية على العاصمة المقدّسة والجموم و"مدني مكة" تدعو للحذر أمطار رعدية على العاصمة المقدّسة والجموم و"مدني مكة" تدعو للحذر
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية

أمطار رعدية على العاصمة المقدّسة والجموم و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة ومحافظة الجموم.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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