عروض ضخمة وغير مسبوقة.. جولي شيك تطلق حملتها "جولي فرايدي 2020"

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سنواصل زيادة تنوعنا وتوفير المزيد من خيارات التسوق لعملائنا في السوق السعودي

دشنت منصة التسوق الرقمية جولي شيك، حملتها التسويقية المعروفة "جولي فرايدي"، التي ستنطلق في الثالث من نوفمبر، وتستمر حتى السادس من ديسمبر من العام الجاري 2020؛ وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد رقميًّا عن بُعد.

ووصف نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية والعلاقات العامة السيد دنيس دو، الحملة بأنها أهم حملة تسويقية سنوية للشركة بين الحملات السابقة التي بدأت عام 2017؛ لافتًا أنها ستشهد نشاطات متنوعة وفعاليات عديدة تشمل خصومات وعروضًا غير مسبوقة، ستجعل جولي فرايدي ٢٠٢٠ وشعارها الجديد "تجربة جديدة، ومتعة مديدة" حملة متميزة ونقلة جديدة ترفع مكانة الشركة إلى مستوى أعلى.

وأضاف: "الركائز الرئيسية وراء هذه الحملة هي استراتيجيتنا المقررة لترقية جودة البضائع والخدمات على نحو كامل وجوهري؛ فهي ليست للتسويق فحسب؛ بل تستهدف كذلك وضع بضائعنا وخدماتنا تحت رقابة الأسواق؛ لإيماننا بأن مطالب الأسواق هي دليل التقدم للأمام والمفتاح لتحقيق النمو المستدام، كما أن الشركة هذا العام قطعت شوطًا كبيرًا لتطوير المنصة؛ لا سيما فيما يتعلق بسلسلة التوريد ودقة وفعالية خدمات التوصيل وخدمات ما بعد البيع وسهولة الدفع الرقمي؛ علمًا بأن عمليات التطوير هذه جاءت تزامنًا وتفاعلًا مع الظروف القاهرة لوباء كوفيد-19 العالمي، وصمودًا أمام التحديات الناجمة عنه؛ لذا اتخذت الشركة من تغيرات الأسواق المتسارعة منطلقًا جديدًا لتحقيق نقلة نوعية؛ وهو ما يفسر شعارنا الجديد.

من جانبه أفصح نائب الرئيس التنفيذي لشركة جولي شيك ومسؤول السوق، ريتشارد عن أهمية منصة التجار ودورها الجوهري في تطور التجارة الإلكترونية؛ خصوصًا في السوق السعودي؛ حيث زادت مساهمة التجار المحليين من 35% في 2015 لتصل الآن إلى 65%. وبيّن أنه بسبب الجائحة حوّل عدد كبير من الموزعين أعمالهم في هذا الاتجاه، وأوضح الدور الذي تقوم به الشركة من خلال استضافة العديد من الماركات التجارية على منصتها مؤخرًا.

وأكد السيد ريتشارد انضمام أكثر من 80 علامة تجارية شهيرة ومشاركتها من خلال منصة التجار في عروض جولي الجمعة؛ حيث سيتم تقديم الكثير من المفاجآت للعملاء أثناء الحملة.

واستعرض نائب الرئيس التنفيذي لجولي مارت السيد سام، في حضور كبار الممثلين التنفيذيين من مجموعة تمر، أحد الشركاء المحليين لجولي شيك؛ آخر المستجدات الخاصة بخدمة السوبر ماركت الإلكتروني والذي دشن مؤخرًا؛ حيث قال: "في المستقبل سنواصل زيادة تنوعنا، وتوفير المزيد من خيارات التسوق لعملائنا في السوق السعودي، ولتحقيق هذا الهدف؛ سيكون تركيزنا على جودة الخدمة لجذب المزيد من البائعين، وحتى الآن لدينا 7000 منتج متاح للشراء في النظام الخاص بنا، معظمها نشط بالمخزون في مستودعاتنا بالرياض".

كما كشف السيد سام عن 3 نماذج للأعمال الخاصة بجولي مارت: Jollymart B2C، Jolly Mart O2O business، وبرنامج B2B من الخارج. وأوضح أن الشركة تهدف إلى تسخير جميع برامجها لخدمة عملائها؛ آخذين بعين الاعتبار عاملين رئيسين: الجودة المرتفعة والتكلفة المنخفضة للمستهلك النهائي. وقال: "سنعمل جاهدين لضمان جودة عالية بنسبة 100٪ وسرعة تسليم في غضون 24 ساعة".

جدير بالذكر أن شركة جولي شريك، واحدة من أكبر منصات البيع الرقمي في الشرق الأوسط، ووقّعت مؤخرًا شراكة استراتيجية مع حكومة مدينة إيي وو في الصين التي تُعد من أكبر المدن المصدرة للمنتجات والسلع الاستهلاكية الصغيرة بحسب البنك الدولي؛ مما دعا الشركة لفتح مكتب لها هناك مؤخرًا؛ حرصًا على توفير أفضل المنتجات لعملائها.