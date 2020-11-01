★ ★ ★ ★ ★

القاهرة - جمهورية مصر العربية : أعلنت شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة عن افتتاح مكتباً جديداً في جمهورية مصر العربية؛ والمتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات للحصول على الجنسية الثانية وجواز السفر الثاني والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار والذي يتواجد فيه عدد من الخبراء لتسهيل خدمة المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة شمال افريقيا، وايضاً لعملائها المميزين في جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة لترسيخ وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل أكبر ولتلبية الطلب المتزايد على الجنسية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار.

ويأتي ذلك من خلال تواجد مستشاريها في مكتب جديد لها في السوق الاستثماري المصري و ورغبة منها بتوسيع نطاق خدماتها والتسهيل على الراغبين في التوسع في تجارتهم وأعمالهم عبر جواز السفر الثاني والجنسية عبر الاستثمار، تساعدهم في استكمال اعمالهم التجارية ومن دون الحاجة الى التنازل عن جنسيتهم الحالية أو الأصلية.

وفي هذه المناسبة أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلومينا، السيد وسيم داؤد على أن هذا الافتتاح جاء لتلبية حاجات المستثمرين والأفراد المتزايدة لعملائها في السوق المصري، حيث قال: “جاء الافتتاح لما رأته شركة بلومينا من اقبال وطلب مستمر على برامج جواز السفر الثاني، و يمكن لأي مستثمر أو فرد راغب بالحصول على جواز السفر الثاني أو إقامة دائمة في إحدى الدول الاوروبية أو دول الكومنولث البريطاني، الاستفادة من ميزات هذه البرامج التي تتلخص بالسفر حول العالم بحريّة وبضمان مستقبل الأبناء والأحفاد إضافة إلى الفرص التجارية والاستثمارية الغير محدودة " .كما أكدّ السيد داؤد على تواجد عدد من المستشارين الخبراء لتقديم الاستشارة المجانية في اختيار البرنامج الأنسب عند زيارة المكتب في مكتب 202 ، المبنى 2، مجمع كابيتال بيزنس بارك الإداري بالمحور المركزي، مدينة الشيخ زايد، الجيزة.

تقدم شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة برامج جنسية عن طريق الاستثمار وجواز السفر الثاني وخدمات الإقامة الدائمة وتقدم للعائلات والأفراد والمستثمرين أفضل وأسرع برامج الجنسية والإقامة الدائمة المُصممة حسب احتياجاتهم الخاصة، والتي تتميز جميعها بعمليات سلسة وشفافة، للحصول على جواز سفر كاريبي مثل جواز سفر سانت كيتس ونيفيس و دومينيكا وسانت لوسيا وغرينادا وفانواتو أو جوار سفر أوروبي مثل مالطا والبرتغال واليونان وقبرص وتركيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية أوبرنامج الجرين كارد للولايات المتحدة الأمريكية(EB-5).

و قد بدأت شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة في التوسع أكثر في المنطقة العربية منذ عام 2003 وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب عمليات رئيسي في الأردن ومن ثم في مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق وفلسطين وقطر والعديد من الدول العربية المختلفة.