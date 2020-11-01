أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

Print
عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه
أكّده عالم روسي عقب أبحاث قادمة من الصين: لا تهملوا معدات الحماية

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

كشف دكتور في العلوم البيولوجية بروسيا، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين، أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل خمس مرات.

ووفقاً للأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك سيرغي نيتسوف؛ فإن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، وكثير من الناس يرتدون النظارات.

وقال العالم بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "لذلك، كان هناك عدد قليل جداً من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10 بالمائة فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف، وفق ما نقلته "سبوتنيك"، إلى أن القنوات الرئيسة للعدوى، هي: الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

شبكة عيون الإخبارية