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كيف ابتلعتها؟.. استخراج "فرشاة أسنان" من معدة عشرينية بمكة!

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كيف ابتلعتها؟.. استخراج "فرشاة أسنان" من معدة عشرينية بمكة! كيف ابتلعتها؟.. استخراج "فرشاة أسنان" من معدة عشرينية بمكة!
تدخُّل بالمنظار تمكَّن به فريق طبي بمستشفى النور من إنقاذها

كيف ابتلعتها؟.. استخراج

تمكَّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، من استخراج فرشاة أسنان من معدة سيدة عشرينية بالمنظار دون تدخل جراحي.

وفي التفاصيل؛ حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان، في أثناء عملية تنظيف الأسنان، ووصفت عندما كانت تفرش أسنانها وتنظف لسانها حاولت استخراجها بيدها من حلقها ولكن بالخطأ دفعتها.

وتمّت مناظرة الحالة وعملت لها أشعة سينية والتي لم تظهر أي علامات ومن ثم تم عمل الأشعة المقطعية التي أثبتت وجود جسم غريب (فرشاة أسنان) داخل تجويف المعدة، وفوراً أدخلت المريضة إلى غرفة العمليات على أثر ماتبين للمستشفى أنها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء ونزلت بالمعدة.

وتم تجهيز المريضة وعمل منظار للمعدة بوساطة أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور حمد فوزي، ومساعدة الطاقم التمريضي المكوّن من الممرض سعود الدعجاني والممرضة شارا اسجالي.

وتمكّن الفريق الطبي من استخراج فرشاة الأسنان الموجودة بالمعدة عن طريق المعدات الخاصة المتقدمة بقسم المناظير بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة والتي جنّبت المريضة فتح المعدة وعمل جراحة.

من جانبه، أوضح المساعد للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة الدكتور مطلق المالكي، أنه -بفضل الله- ثم بالإمكانات المتوافرة والخبرات الطبية المؤهلة تمّت العملية خلال ٢٠ دقيقة، كما أن المريضة الآن تحت الملاحظة وهي بصحة جيدة، وتتلقى كامل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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