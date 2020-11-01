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آخر تحديث لإصابات كورونا حول العالم.. تجاوزنا الـ 46 مليون حالة

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آخر تحديث لإصابات كورونا حول العالم.. تجاوزنا الـ 46 مليون حالة آخر تحديث لإصابات كورونا حول العالم.. تجاوزنا الـ 46 مليون حالة
وفق أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

آخر تحديث لإصابات كورونا حول العالم.. تجاوزنا الـ 46 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليوناً صباح اليوم الأحد.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 46 مليوناً و15 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و194 ألف حالة.

ووفق "الألمانية"، تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب إفريقيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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