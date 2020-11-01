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بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 04:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أمح بقميص مجدى قفشة في المقصورة الرئيسية لاستاد السلام
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 01 نوفمبر 2020 09:07 صباحاً
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