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إيه تي إس جي تسلم طائرة شحن من طراز بوينج 767 إلى شركة أسترال أفييشن الكينية

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إيه تي إس جي تسلم طائرة شحن من طراز بوينج 767 إلى شركة أسترال أفييشن الكينية إيه تي إس جي تسلم طائرة شحن من طراز بوينج 767 إلى شركة أسترال أفييشن الكينية
أعلنت شركة "إير ترانسبورت سيرفيسيز جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:ATSG) عن قيام شركتها التابعة لها "كارجو إيركرافت مانجمنت" بتسليم طائرة شحن محولة من طراز "بوينج 767-200" إلى شركة "أسترال أفييشن" الكينية بموجب عقد إيجار مدته خمسة أعوام. وتعتبر هذه أول طائرة تؤجرها "إيه تي إس جي" إلى شركة "أسترال"، وكذلك أول طائرة من طراز "بوينج 767" تضعها "أسترال" في الخدمة.
 
وقال سانجيف جاديا، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترال" في هذا السياق: "يسرنا إضافة طائرة الشحن من طراز ’بوينج 767‘ إلى أسطولنا. وستتيح لنا هذه الطائرة تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل عبر شبكاتنا في ما بين البلدان الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وقد قدمت لنا ’إيه تي إس جي‘ دعماً ومساندة أساسيين". وأضاف: "تعد إقامة شراكة مع أكبر مؤجر في العالم لطائرة ’767‘ أمراً نسعى إليه منذ فترة من الزمن. وإنني أعتبر ذلك بداية إنجاز خاص بالنسبة لشركة ’أسترال‘ ومنطقة أفربقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكملها".
 
هذا وتقدم "أسترال" حالياً خدمات الشحن المجدولة وبطائرات مستأجرة إلى أكثر من 50 وجهة في أفريقيا وأوروبا، من خلال أسطولها المؤلف من طائرات الشحن من طراز "بوينج 747"، و"بوينج 727"، و"ماكدونال دوغلاس دي سي-9"، و"بي إيه إي إيه تي بيه"، و"فوكر 50" و"فوكر 27" التي تنطلق من قواعد في نيروبي ولييج.
 
ومن جانبه، قال مايك بيرجر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى "إيه تي إس جي": "ترحب شركة ’إي تي إس جي‘ بالفرصة لمساعدة ’أسترال‘ على توسيع نطاق عروض خدماتها من خلال تسليم أول طارة من طراز ’بوينج 767‘، وإننا نتطلع قدماً إلى المزيد من الفرص لتوسيع علاقتنا في المستقبل مع السيد سانجيف وفريق عمله".

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