شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بدءًا من الغد الأحد تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا، ووصول أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة.
وبثّت وزارة الحج والعمرة فيديو يظهر الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن.
وشددت الوزارة في وقتٍ سابق؛ على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.
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🎥— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 31, 2020
غدًا تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا وستصل أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة بإذن الله .. وهنا نرى جانب من الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن... نسأل الله أن يتقبل من عباده #تطبيق_اعتمرنا pic.twitter.com/0qO0NTpxag